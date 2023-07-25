Подмосковье 25 июля 2023, 11:47 Жители Подмосковья обратились в Систему-112 свыше 7 миллионов раз с начала года Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Операторы Системы-112 обработали свыше семи миллионов вызовов с начала года. Чаще всего жители обращались в скорую помощь.

Как рассказали в службе, в адрес скорой помощи поступило около двух миллионов обращений. Еще свыше 600 тысяч — в полицию и ГИБДД и почти 100 тысяч — в пожарную охрану.

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Чаще всего жители связывались с операторами системы путем телефонного звонка. Многие обращались за помощью при помощи SMS-сообщений. Также специалисты принимают обращение через Skype, ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» и чат-бота в Telegram.

Количество обращений через мобильное приложение увеличилось. С начала года этой возможностью воспользуюсь около пяти тысяч раз.

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