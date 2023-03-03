03 марта 2023, 13:12
Жители Подмосковья обратились в «Систему-112» 2 миллиона раз с начала года
Жители и гости Подмосковья оставили два миллиона звонков в «Систему-112» с начала года. Чаще всего они обращались за помощью в скорую, полицию и службу пожарной охраны.
Свыше 230 тысяч обращений были справочными и адресованы скорой помощи, ГИБДД и службам ЖКХ.
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Чаще всего жители обращались в «Систему-112» путем телефонного звонка, это свыше 1,8 миллиона вызовов. Также служба получил около шести тысяч СМС-сообщений и свыше тысячи — при помощи оборудования «Эра-Глонас».
Для людей с проблемами слуха и речи в регионе заработал еще один способ связи — при помощи программы Skype. Имя абонента для приема вызова — Help112mo.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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