Подмосковье 03 марта 2023, 13:12 Жители Подмосковья обратились в «Систему-112» 2 миллиона раз с начала года

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Жители и гости Подмосковья оставили два миллиона звонков в «Систему-112» с начала года. Чаще всего они обращались за помощью в скорую, полицию и службу пожарной охраны.

Свыше 230 тысяч обращений были справочными и адресованы скорой помощи, ГИБДД и службам ЖКХ.

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Чаще всего жители обращались в «Систему-112» путем телефонного звонка, это свыше 1,8 миллиона вызовов. Также служба получил около шести тысяч СМС-сообщений и свыше тысячи — при помощи оборудования «Эра-Глонас».

Для людей с проблемами слуха и речи в регионе заработал еще один способ связи — при помощи программы Skype. Имя абонента для приема вызова — Help112mo.

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