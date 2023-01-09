Подмосковье 09 января 2023, 14:57 Жители Подмосковья обратились в экстренные службы свыше 350 тысяч раз в праздничные дни

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Система-112 получила свыше 350 тысяч звонков от жителей Подмосковья в праздничные дни. Более 50 тысяч из них поступили 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Операторы приняли о обработали вес поступившие вызовы. В среднем за помощью обращались около 35 тысяч человек в сутки. В обычные дни ежедневно в службу поступает около 30 тысяч звонков.

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Среди всех поступивших обращений 75% касались вызова скорой помоши, еще более 18% звонивших вызывали полицию и ГИБДД, оставшиеся 7% — пожарных и другие службы. Обращения поступали в виде звонков СМС-сообщений, мобильного приложения «112 МО», а также по Skype и системе «ЭРА-ГЛОНАСС». В каждой смене работали психологи, сурдопереводчики и лингвисты.

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Система-112 — самая масштабная на территории России. В ней трудится свыше 3,8 тысячи специалистов. В Подмосковье она работает с 2015 года, за это время операторы приняли свыше 70 миллионов звонков.

Ранее губернатор Андрей Вробьев заявил, что внедрение искусственного интеллекта во все сферы станет задачей Подмосковья в 2023 году. Сейчас он помогает выявлять незаконных перевочиков строительных отходов и фиксировать нарушения чистоты и порядка.