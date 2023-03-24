Подмосковье 24 марта 2023, 10:56 Жители Подмосковья обратились на горячую линию Минэнерго свыше 5 тысяч раз за месяц Минэнерго МО

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Жители Подмосковья обратились на горячую линию Минэнергетики по вопросам отопления и водоснабжения 5007 раз за месяц. Большинство из них было связано с горячей водой и подачей тепла.

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Как рассказали в министерстве, жители также задавали вопросы о газоснабжении, электричестве и холодной воде. По необходимости операторы направляют их в другие службы.

Обратиться в министерство можно ежедневно с 08:00 до 20:00 по телефону 8(499)455-54-15. Операторы ответят на вопросы о причинах отсутствия услуги и сроках проведения ремонтных работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что почти 80 семей из аварийных домов Рузы получат новое жилье в апреле. Под расселение попало 11 ветхих построек.

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