Подмосковье 28 февраля 2023, 13:01 Жители Подмосковья обратились на горячую линию паллиативной помощи 1,8 тысячи раз с начала года

Читать 360tv в

Горячая линия паллиативной помощи работает в Подмосковье. Получить консультацию на ней могут тяжелобольные жители. За время работы центра было получено почти семь тысяч звонков, рассказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

«С начала работы горячей линии по паллиативной помощи поступило почти семь тысяч звонков, из них порядка 1,8 тысячи с начала этого года. За все время работы сотрудники центра госпитализировали более 280 пациентов в паллиативные отделения», — сказала она.

Реклама

Задать вопрос по помощи паллиативным пациентам можно по номеру +7 (498) 683-83-83.

Реклама

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».