Подмосковье 19 февраля 2024, 18:09 Жители Подмосковья обменяли 4 тысячи старых газовых приборов на новые по программе трейд-ин Unsplash

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Программа трейд-ин на газовое оборудование действует в Подмосковье уже полгода. За это время старые газовые котлы и плиты на новые заменили около четырех тысяч человек. Программу запустила компания «Мособлгаз» совместно с региональными предприятиями по переработке отходов.

По условиям программы, участникам предоставляются скидки на новое сертифицированное оборудование. Компания «Мособлгаз» также предоставляет гарантии на оборудование и работы по его замене.

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Чтобы воспользоваться программой, необходимо подать заявку в интернет-магазине компании или обратиться в офис обслуживания клиентов. После этого можно будет заказать новое оборудование и согласовать удобный день для его установки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил с представителями «Газпрома» планы по повышению надежности системы энерго- и теплоснабжения Подмосковья.

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