Подмосковье 23 мая 2023, 18:48 Жители Подмосковья направили более 300 заявок на участие в международной премии «Мы вместе» Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Более 300 жителей Подмосковья отправили заявки на участие в международной премии «Мы вместе». Третий сезон проекта стартовал 18 февраля, однако, по просьбе участников срок заявочной компании продлили до 31 мая. Об этом сообщили в министерстве информационных и социальных коммуникаций региона.

Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе подчеркнула, что к участию приглашают волонтеров, авторов общественных и социальных проектов, НКО и другие организации, которые хотят получить поддержку на реализацию своих добровольческих инициатив.

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Общий грантовый фонд премии в этом году составляет 90 миллионов рублей. Участники смогут подать заявку в 11 номинациях, затрагивающих туризм, экологию, помощь гражданам и другие сферы. Кроме того, появилась номинация «Обучение служением» и спецноминация «Наставничество года».

Финалисты будут защищать свои проекты в Москве, а победители премии смогут выбрать наставника из числа членов Оргкомитета — это известные государственные и общественные деятели, первые лица страны и другие. Кроме того, они получат грант на реализацию проекта до трех миллионов рублей, путешествие по России от программы «Больше, чем путешествие» и другие призы.

В прошлом году на премию поступило более 30 тысяч заявок из всех регионов России, 545 из которых — от Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе пройдут сотни мероприятий в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

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