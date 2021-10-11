Жители Подмосковья направили 68 тысяч заявок на «Социальную газификацию»

Власти Подмосковья получили 68 тысяч заявок в рамках проекта «Социальная газификация». Об этом губернатор Андрей Воробьев объявил на совещании с зампредами областного правительства.

«Мы получили уже порядка 68 тысяч заявок. Это очень много. И по президентской программе подводим газ ко всем населенным пунктам, по сути, бесплатно. А уже сам дом — за очень небольшие деньги», — сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что раньше некоторые домохозяйства платили до полутора миллионов рублей за газификацию, а сейчас пакет всех услуг стоит не больше 150 тысяч рублей.

«Это стало возможным благодаря заботе и инициативе президента, благодаря активной вовлеченности „Газпрома“, потому что все это требует больших затрат», — подчеркнул он.

Глава региона назвал месторасположение газораспределительной станции, которую запустят уже сегодня. Она находится в Сергиевом Посаде и называется «Огонек». Воробьев добавил, что во всем этом процессе очень важны вовлеченность и участие чиновников. Каждый дом, к которому будет проведен газ, должен быть обязательно зарегистрированным и находиться в черте населенного пункта.

Также людям должны помогать и МФЦ — чтобы все желающие успели быстро оформить заявки, в том числе дистанционно, подытожил губернатор.