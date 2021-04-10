Жители Подмосковья напишут «Тотальный диктант» в субботу

Акция «Тотальный диктант» состоится в субботу в России, в том числе она пройдет в Подмосковье и Москве. Информация об этом появилась на сайте проекта.

Всего будет работать 1,1 тысячи площадок «Тотального диктанта» в 708 населенных пунктах. Принять участие можно как онлайн, так и офлайн.

В Подольске «Тотальный диктант» можно будет написать в ДК «Октябрь». Текст прочтет художница Татьяна Калина. Помимо этого, перед диктантом состоится премьера короткометражного фильма «Обещания».

Акция пройдет и в Реутов в ТЦ «Экватор». Для округа это уже шестой диктант. Найти площадку акции можно в любом городе с помощью сервиса «Яндекс.Карты». Нужно просто ввести в поисковую строку: «Тотальный диктант». В Москве акция пройдет на 200 площадках.

Известная по телепередачи «Спокойной ночи, малыши» актриса Татьяна Веденеева станет ведущей «Тотального диктанта — 2021» в Екатеринбурге. Там основной площадкой мероприятия станет главный учебный корпус Уральского федерального университета.

Проект создан для того, чтобы объединить людей, желающих грамотно писать и говорить по-русски. В этом году одним из авторов текстов стал фантаст Дмитрий Глуховский.