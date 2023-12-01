Подмосковье 01 декабря 2023, 17:37 Жители Подмосковья написали тест по истории Великой Отечественной войны Unsplash

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Тест по истории Великой Отечественной войны прошел в Подмосковье в преддверии Дня Неизвестного Солдата. Он прошел на 50 специальных площадках.

Как рассказали в Мособлдуме, памятную дату отмечают в России ежегодно 3 декабря. В честь нее на базе молодежных центров, Дворцов культуры и учебных заведений проел тест по истории Великой Отечественной войны. Вопросы были поделены на базовый и профильный уровни сложности. По поручению председателя ведомства к акции присоединились представители молодежных парламентов региона. Выполнить задания так же можно было онлайн.

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На площадках, где провели тестирование, также прошли встречи с ветеранами и участниками СВО, рассказала председатель Московского областного молодежного парламента Татьяна Некрасова.

«Главная задача теста по истории Великой Отечественной войны — заинтересовать жителей, узнать новую информацию о Великих подвигах наших Героев. Даже если человек сегодня не смог пройти тест, но на выходных посмотрит исторический фильм, прочтёт статьи о роковых сороковых — для нас это главная награда. Важно чтить и помнить историю нашей страны», — сказала она.

В акции поучаствовали тысячи жителей Подмосковья. Это школьники, студенты, депутаты, главы округов и другие желающие.

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