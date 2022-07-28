Жители Подмосковья начали пользоваться маткапиталом для подведения газа к домам

ёОплатить подведение газа к границам домов в Подмосковье теперь можно при помощи материнского капитала. Жители уже начали пользоваться услугой и отметили большую экономию средств. Среди них — жительница Подольска, мать двоих детей Елена Шибаева.

Бесплатно подвести газ к границам домов могут льготники Подмосковья. Это малообеспеченные семьи с детьми, одинокие пенсионеры и ветераны Великой Отечественной войны. На приобретение оборудования для них выделяют по 80 тысяч рублей. Замминистра энергетики региона Иван Рыбаков также напомнил, что теперь для проведения работ можно воспользоваться и материнским капиталом.

«В целом более 1100 семей, имеющих на руках сегодня сертификат региональной части материнского капитала, имеют возможность догазифицировать свой дом со льготой в 100 тысяч рублей», — рассказал он.

Для этого нужно подать заявку на «Госуслугах» и подтвердить наличие сертификата. «Мособлгаз» сам предложит договор на льготных условиях. Мать двоих детей Елена Шибаева поделилась, что такая возможность помогла ее семье хорошо сэкономить.

«Региональный капитал в моём случае составляет 100 тысяч рублей. Цена договора о технологическом присоединении — 104 тысячи рублей. В моём случае это очень актуально и очень экономит мои средства», — сказала женщина.

Оставить заявку на газификацию можно через «Госуслуги». Руководитель координационного центра «Мособлгаза» Антон Шаповалов рассказал, что перевод услуги в «цифру» удобен для клиента, ведь теперь ей можно воспользоваться из дома.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что программу социальной газификации в регионе планируют завершить уже в этом году.