Жители Подмосковья смогут проголосовать за выделенки на дорогах до 5 декабря

Свыше трех тысяч человек уже приняли участие в опросе про создание выделенных полос на дорогах Подмосковья. Те, кто еще не успел проголосовать, могут сделать это до 5 декабря на портале «Добродел».

На рассмотрение вынесли 10 выделенок. Они могут появиться в следующем году в городах с самым интенсивным движением — это Долгопрудный, Мытищи, Балашиха, Люберцы, Красногорск, Химки, Подольск, Ленинский округ.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что активнее всего люди голосуют за выделенки на Каширском шоссе в Ленинском округе, Ярославском шоссе в Мытищах и не только.

По результатам опроса выделенные полосы планируем включить в план обустройства на 2022 год Алексей Гержик.

Новые полосы для общественного транспорта в Подмосковье предложили создать благодаря переразметке дорог.

Подключиться к опросу могут жители, зарегистрированные на портале «Добродел». Каждый человек может выбрать несколько полос при условии, что обустройство планируется не только в его округе, а еще и в соседнем.