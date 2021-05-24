Жители Подмосковья могут проголосовать за места для экопунктов до 31 мая

Жители Подмосковья продолжают выбирать общественные места для установки экопунктов в Московской области на портале «Добродел». Голосование завершится 31 мая. Об этом сообщили в пресс-службе МинЖКХ региона.

«На сегодняшний день тройка лидеров голосования — это торговые сети, дворовые территории и общественные пространства. До окончания голосования осталась неделя, и жители, которые еще не проголосовали, могут оставить свой голос за общественное место, где для них будет наиболее удобна установка экопунктов», — сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Министр добавил, что автоматы по приему вторсырья позволяют не только напрямую направить его на переработку, но и получить каждому жителю баллы от сданной банки или бутылки, которые можно будет потратить в магазинах или ресторанах быстрого питания.

Также для голосования жителей представлены образовательные учреждения и транспортная инфраструктура.

Всего в текущем году по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева установят 900 экопунктов. Первые автоматы появятся в общественных местах на территории Московской области уже в июле.

Ранее стало известно, что более восьми тысяч жителей Подмосковья выбрали места для установки экопунктов.