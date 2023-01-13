Подмосковье 13 января 2023, 21:29 Жители Подмосковья купили на елочных базарах почти тысячу деревьев из Ивантеевки

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Жители Московской области купили почти тысячу лесных красавиц на предновогоднем елочном базаре в лесопитомнике в Ивантеевке. Любители живых деревьев выбирали из сосен и елок в горшках с комом земли для посадке на участке и высотой от одного до 2,5 метра.

«В настоящее время лесопитомник активно ведет подготовку к весеннему сезону продаж, где будет представлен широкий ассортимент саженцев плодово-ягодных, а также лиственных и хвойных декоративных растений как для садоводов, так и для обеспечения потребностей служб, занимающихся благоустройством нашего Подмосковья», — заявила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Отметим, ярмарка деревьев в Ивантеевке стартовала в середине декабря прошлого года и продолжалась вплоть до Нового года.

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