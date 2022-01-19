Жители Подмосковья купили больше 13 тысяч билетов по «Пушкинской карте». Об этом сообщили на сайте Министерства культуры Московской области.

Всего юные любители культурных развлечений оформили больше 150 тысяч бонусных «Пушкинских карт». Из 13 тысяч билетов 11,2 тысячи оказались билетами в театры. Музеи же подростки выбирали реже — в них решили сходить чуть больше одной тысячи человек.

В Московской области множество учреждений культуры, в которых в том числе можно применить пластиковое доказательство участия в программе «Пушкинская карта». Среди них — 39 домов культуры, 16 театров, 15 музеев, три места для проведения концертов и одна библиотека.

Программа «Пушкинская карта» стартовала по всей России 1 сентября 2021 года. Получить денежные средства по этому бонусному предложению могут все юные желающие — люди в возрасте от 14 до 22 лет. В 2021 году на карту начислили три тысячи рублей, которые можно было потратить на просвещение, а в 2022 — пять тысяч рублей. На них обладатели карты могут купить проходки в музеи, театры, филармонии и другие предложенные учреждения культуры.