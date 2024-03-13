Подмосковье 13 марта 2024, 13:50 Жители Подмосковья использовали сервис «Здоровье» для записи к врачам более 1,5 миллиона раз с начала года Медиасток.рф

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Жители Подмосковья оформили свыше 1,5 миллиона записей к врачу онлайн с начала года. Сделать это можно через портал «Здоровье».

Портал «Здоровье» заработал в Подмосковье в прошлом году. С его помощью можно записаться на прием к специалисту, вызвать врача на дом, получить справки, проконсультироваться и узнать результаты анализов. По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, сервич дает возможность быстро и удобно получать услуги.

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«Портал „Здоровье“ позволяет пациенту, не выходя из дома, воспользоваться целым рядом услуг. Это очень удобно, потому что теперь, например, чтобы получить медицинскую справку, пациенту не надо идти в поликлинику. С начала года с помощью портала оформили более 1,5 миллиона записей к врачу», — рассказала она.

На платформе также работают порталы «Стань мамой в Подмосковье», «Детство», «Паллиативная помощь» и «Онкопортал».

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