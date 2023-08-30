Подмосковье 30 августа 2023, 11:59 Жители Подмосковья и инвесторы воспользовались сервисами геопортала более 13 миллионов раз Мособлархитектура

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Геопортал Московской области заработал в 2019 году. За это время жители и инвесторы воспользовались его сервисами более 13 миллионов раз.

Самыми популярными услугами на геопортале стали «Градпроработка онлайн», «Кадастровому инженеру» и «Стройка рядом с домом».

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«В частности, с начала текущего года геопорталом воспользовались свыше 3,2 миллиона раз — рост на 30% к восьми месяцам 2022 года. Ресурс содержит полезные градостроительные сервисы, прост в использовании и является банком актуальной информации о базовых пространственных данных территории региона», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Сервис «Градпроработка онлайн» позволяет получить информацию о потенциале земельного участка, а также узнать о наличии или отсутствии градостроительных ограничений. «Кадастровому инженеру» заработал в 2020 году. С его помощью пользователи могут в онлайн-режиме проверить конкретные градограничения, не позволяющие образовать новый земельный участок. С помощью услуги «Стройка рядом с домом» можно получить информацию о функциональном назначении объекта, выданном разрешении на возведение и стадиях его строительства.

В 2023 году на портале запустили три новых сервиса в формате калькулятора. Они позволяют оперативно рассчитать количество мест хранения автомобилей и нормативный комплекс элементов благоустройства.

Цифровизация госуслуг в Подмосковье в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

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