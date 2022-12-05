Подмосковье 05 декабря 2022, 14:21 Жители Подмосковья досрочно получат квитанции за ЖКУ в декабре

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Единый расчетный центр выпустит квитанции на оплату коммунальных услуг за текущий месяц досрочно. Большинство жителей Подмосковья получат счета до 25 декабря.

«Платежные документы за декабрь направляют раньше срока для того, чтобы жители могли рассчитаться за коммунальные услуги до наступления праздников. Учет счетчиков за воду и тепло в большинстве городских округов завершится 12 декабря», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Если показания счетчиков получить не удастся, оплата за ресурсы будет рассчитана по среднему потреблению либо по нормативу. В этом случае в январе 2023 года будет сделан перерасчет.

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Оплатить квитанции рекомендуется до 27 декабря включительно (или до 10 января — при желании абонента). Это можно сделать в личном кабинете на сайте www.мособлеирц.рф, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

В следующий раз квитанция за ЖКУ придет в начале февраля — за январь 2023-го.

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