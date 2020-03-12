Жители Подмосковья будут получать социальные выплаты независимо от работодателей

Пособия по беременности, родам и другие выплаты жители Подмосковья теперь будут получать независимо от финансового положения работодателя. Начиная с этого года, поддержку окажут напрямую из Фонда социального страхования.

Систему, которая позволит миновать этап обращения в бухгалтерию на работе, успешно протестировали и ввели уже во многих регионах. Перейти на нее теперь обязаны и подмосковные организации. Об этом сообщили в областном Министерстве социального развития.

Введение в регионе механизма прямых выплат не создаст для граждан дополнительных сложностей. Им не надо будет искать отделение фонда. Потребуется лишь сообщить актуальные реквизиты работодателю. Также ему можно передать ранее внедренный в Подмосковье электронный больничный лист или принести бумажный. Начальство, в свою очередь, должно вовремя направить информацию в фонд.

«Мы хотим защитить наших граждан и обеспечить им своевременную выплату в полном объеме, чтобы люди не зависели от финансового состояния своих работодателей, у которых, к сожалению, не всегда все бывает хорошо», — сказала первый заместитель председателя Фонда социального страхования Татьяна Лотоцкая.

Согласно вступившим с 1 января в силу правилам, срок выплаты пособий составит десять календарных дней. Штрафы за несоблюдение интервала предусмотрели как для организаций, так и для фонда.

Первый эксперимент по прямым выплатам запустили восемь лет назад. Тогда он коснулся Астраханской, Курганской, Новосибирской, Новгородской, Тамбовской областей и Хабаровского края. В 2020-м систему протестируют в 59 регионах России.