Подмосковье 18 ноября 2022, 11:16 Жители Подмосковья больше 2 тысяч раз записали питомцев к ветеринару онлайн за три месяца

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Самозапись к ветеринару набирает популярность в Подмосковье. За три месяца кошек, собак, попугаев и прочих питомцев на прием к государственному специалисту записали больше двух тысяч раз.

«Чтобы записать своего любимца, не нужно никуда звонить и подтверждать запись по телефону. Талон создается онлайн на региональном портале госуслуг, необходимо лишь выбрать ветклинику, дату и время приема», — напомнила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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В Мингосуправления региона сообщили, что записаться к ветеринару могут те хозяева животных, у кого есть авторизованный аккаунт на Госуслугах. Запись открывается за месяц, при этом сервис — бесплатный.

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Новые правила выгула животных начнут действовать в Подмосковье с марта 2023 года. Будет установлен запрет на причинение ущерба чужому имуществу или здоровью человека питомцем.

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