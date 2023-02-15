Подмосковье 15 февраля 2023, 19:37 Жители Подмосковья более миллиона раз обратились в МФЦ с начала года

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В МФЦ Подмосковья обратились более миллиона раз в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

Многофункциональные центры работают в каждом муниципалитете Подмосковья, каждый день их посещают порядка 23 тысяч человек.

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«Всего в подмосковных МФЦ открыто более 1,8 тысячи окон приема, где оказывают услуги порядка 6,4 тысячи сотрудников», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Сеть центров «Мои Документы» Подмосковья насчитывает 125 офисов и 168 территориально обособленных подразделений. Жители могут получить услуги не только в окнах приема, но и в цифровых зонах.

«В смарт-центрах МФЦ оборудовано 795 рабочих мест, в том числе шесть цифровых зон работают в подмосковных библиотеках», – сказала вице-губернатор.

Ранее сообщалось, что Подмосковье вошло в топ-20 регионов по качеству жизни.

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