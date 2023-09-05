Подмосковье 05 сентября 2023, 20:33 Жители Подмосковья более 800 раз обратились в БТИ по «гаражной амнистии» МОБТИ

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Летом в БТИ Московской области поступило более 800 заказов на регистрацию гаражей и земельных участков под ними в рамках «гаражной амнистии». Это на 300 больше, чем в прошлом году, сообщили в министерстве имущественных отношений региона.

«БТИ Московской области регулярно проводит брифинги и встречи с жителями Подмосковья — иными словами, мы ведем активную информационно-разъяснительную работу с населением о важности регистрации недвижимого имущества. И это действительно дает хорошие результаты», — сообщила гендиректор регионального БТИ Елена Казимир.

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Под гаражной амнистией понимают упрощенный порядок оформления в собственность гаражей и земельных участков под ними. Он будет действовать до 1 сентября 2026 года. Под это правило попадают собственники гаражей и гаражных боксов, которые построили до 30 декабря 2004 года, и гаражей, которые оформили как помещения.

БТИ Московской области при оформлении нотариальной доверенности поможет владельцам с оформлением недвижимости на всех этапах. Заказать услугу можно на сайте учреждения или по номеру: +7 (498) 568-88-88.

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