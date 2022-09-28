Жители Подмосковья более 42 тысяч раз скачали мобильное приложение с расписанием автобусов | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 14:53 Поделиться Telegram

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Viber Жители Подмосковья более 42 тысяч раз скачали мобильное приложение с расписанием автобусов

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Приложение помогает жителям строить удобные маршруты и узнавать время прибытия автобуса на нужную остановку. За шесть месяцев года программу «Транспорт Подмосковья» скачали более 42 тысяч раз.

«Запуск услуги в Подмосковье позволил сделать поездки наших жителей удобнее. Приложение набирает популярность, мы это видим по количеству пользователей, которые его скачали», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

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Сейчас в мобильном приложении доступны 1,4 тысячи маршрутов общественного транспорта Подмосковья, из которых 1,2 тысячи принадлежат «Мострансавто». До конца года в программу добавят все автобусные маршруты областных перевозчиков.

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Правительство Московской области утвердило новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Стоимость билета на автобусах, трамваях и электричках изменится с 1 октября.

Автобусный парк Подмосковья — один из самых крупных в Восточной Европе. В самом конце лета «Мострансавто» получило еще 110 новых машин, о чем рассказал губернатор Андрей Воробьев. На территории региона работает свыше двух тысяч маршрутов и порядка 9,5 тысячи единиц общественного транспорта.

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