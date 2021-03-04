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    04 марта 2021, 18:52

    Жители Подмосковья более 130 раз за месяц обратились в ЦУР по вопросам безопасности

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    За прошедший месяц в Центр управления регионом поступило 139 обращений по вопросам безопасности, ритуальных услуг и другим темам, входящим в компетенцию главного управления региональной безопасности Московской области.

    Жители Подмосковья более 130 раз за месяц обратились в ЦУР по вопросам безопасности

    «В ЦУР за февраль поступило 26 жалоб о продаже наркотиков, 76 вопросов касались системы „Безопасный регион“, 37 обращений зарегистрировано по направлению „погребение и похоронное дело“», — сообщил зампред правительства Московской области — руководитель ГУ региональной безопасности МО Роман Каратаев.

    Больше всего обращений поступило из Красногорска (17), Балашихи (14) и Ленинского городского округа (14).

    В феврале специалистами ЦУР было зафиксировано и направлено на блокировку в Роскомнадзор пять противоправных интернет-ресурсов, распространяющих наркотические вещества на территории области.

    Ранее сообщалось, что в ЦУР начали передавать сведения о качестве воздуха в Подмосковье.