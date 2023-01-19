Подмосковье 19 января 2023, 17:08 Жители Подмосковья активировали более 450 тысяч купонов по программе «Коммунальный бонус»

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В Подмосковье с 1 мая 2021 года действует программа лояльности в сфере ЖКХ «Коммунальный бонус». С начала проекта клиенты МособлЕИРЦ реализовали более 450 тысяч купонов от партнеров программы, рассказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Жители Подмосковья могут выбрать любой бонусный купон из предложенных от партнеров программы после своевременной онлайн-оплаты единого платежного документа.

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Чаще всего жители региона используют бонусы при покупках в интернет-магазинах продуктов, онлайн-кинотеатрах и при доставке еды из ресторанов. Суммарно эти направления составляют порядка 34% от всех активизированных предложений партнеров, отметил министр.

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«За последний месяц жители Подмосковья получили более тысячи бонусов и купонов. Всего с начала проекта „Коммунальный бонус“ клиенты „МособлЕИРЦ“ реализовали более 450 тысяч купонов от партнеров программы лояльности в сфере ЖКХ», — сказал Антон Велиховский.

Партнерами программы с момента ее запуска стали 230 компаний, сегодня активировано 41 предложение от образовательных проектов и онлайн-школ, гипермаркетов, магазинов красоты, производителей одежды, косметики, кафе и ресторанов.

С полным списком предложений, участвующих в программе «Коммунальный бонус», можно ознакомиться на сайте clubonus.ru.

Программу лояльности реализуют по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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