Подмосковье 12 декабря 2023, 12:09 Жители Подмосковья 4,7 тысячи раз воспользовались услугой прикрепления к поликлинике за неделю Unsplash

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Онлайн-прикрепление к поликлинике вошло в топ-5 госуслуг Подмосковья за неделю. Об этом рассказали в Мингосуправления Московской области.

Самой популярной услугой за неделю стала выписка из домовой книги — жители подали более 22 тысяч заявлений на ее оформление. В топ-5 попали также запись в кружки и секции (13,1 тысячи обращений), выдача и замена социальных карт жителя Московской области (10 тысяч заявок), признание нуждающимися в социальном обслуживании (7,6 тысячи) и прикрепление к поликлинике (4,7 тысячи заявлений).

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Для жителей Подмосковья в электронном виде доступно более 300 услуг. Оформлять их можно на региональном портале или через приложение «Добродел».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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