Подмосковье 06 декабря 2023, 11:28 Жители Подмосковья 19 тысяч раз воспользовались онлайн-записью на техосмотр машин в этом году Unsplash

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С начала года жители Подмосковья записались на техосмотр автомобиля онлайн 19 тысяч раз. Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, сервис онлайн-записи доступен на «Госуслугах».

«Чтобы записаться на ТО автомобиля, достаточно открыть региональный портал, выбрать ближайший пункт и заполнить короткую форму. Сервис доступен для автовладельцев Подмосковья уже два года», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

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Во время техосмотра специалисты оценивают соответствие машины требованиям безопасности. Записаться на процедуру онлайн могут владельцы легковых и грузовых машин, а также автобусов, тягачей, мотоциклов и другого транспорта.

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