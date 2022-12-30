Подмосковье 30 декабря 2022, 11:19 Жители Подмосковья 100 тысяч раз оценили ответы исполнителей на «Доброделе» в 2022 году

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Функция оценки ответа появилась на «Доброделе» осенью 2022 года. За это время ей воспользовались 100 тысяч раз. Об этом рассказали в Мингосуправления Подмосковья.

Как рассказала глава ведомства Надежда Куртяник, в этом году на портале появилось много новинок, и оценка ответа исполнителей — одни из них.

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«Обратная связь от жителей очень важна, и опция позволяет органам власти понять, какие направления следует дорабатывать», — отметила она.

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Поставить оценку можно на последнем этапе работы с сообщением. Для этого нужно авторизоваться на портале, отправить сообщение и дождаться решения, после чего можно оценить его по пятибалльной шкале.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность внедрения искусственного интеллекта в работу региона. Технологии позволят сэкономить миллиарды рублей.