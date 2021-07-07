Жители Подмосковья смогут прикрепиться к поликлинике за 30 минут

Жителям Подмосковья больше не придется ходить в поликлинику, чтобы к ней прикрепиться. Теперь весь процесс будет проходить онлайн и займет всего 30 минут. Для этого в регионе внедрили новый сервис по автоматической обработке заявлений, сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.

«Прикрепление к поликлинике необходимо, если человек хочет получать в полном объеме медицинскую помощь — записываться к специалистам, вызывать врача на дом. Мы сделали сервис прикрепления еще проще. Достаточно оставить заявку, робот обработает ее в автоматическом режиме», — отметила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Для прикрепления к поликлинике нужно оставить заявку на портале госуслуг. Все данные проверят в течение 30 минут, а записаться к врачу можно будет уже в этот же день. Раньше выполнение всех пунктов занимало около суток. Записаться на прием можно не только онлайн, но и по телефону 122 или с помощью инфомата в самой поликлинике.

Подмосковные специалисты продолжают развивать информационные технологии в сфере здравоохранения. Ранее в регионе создали и запустили голосового робота, записывающего жителей на вакцинацию от коронавируса.