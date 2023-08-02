Подмосковье 02 августа 2023, 12:57 Жители Подмосковья подали 87 тысяч заявлений на регистрацию ипотеки с начала года пресс-служба МинЖил политики МО

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Жители Подмосковья подали 85,5 тысячи заявлений на регистрацию ипотеки с января. Из них 80% — в электронном виде.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, на регистрацию договоров долевого участия поступило около 28,4 тысячи заявлений. Свыше 90% подали их онлайн. Такую возможность предоставляет официальный сайт Росреестра.

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В ведомстве напомнили, что в Подмосковье доступна услуга экстерриториального приема документов, которой могут воспользоваться физические и юридические лица. Это возможность обратиться за регистрацией прав и постановкой на кадастровый учет независимо от расположения объекта. Так, за полгода в Подмосковье приняли около 70 тысяч заявлений в отношении недвижимости в других регионах.

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