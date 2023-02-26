Подмосковье 26 февраля 2023, 16:30 Жители Павловского Посада съели во время масленичных гуляний около 15 тысяч блинов

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В Павловском Посаде с размахом проводили Масленицу. Жители округа съели во время гуляний порядка 15 тысяч блинов.

При входе в парки гостей встречали яркие скоморохи, которые сразу заводили народ в хоровод. На сцене веселые артисты зазывали всех танцевать и подпевать, а для детей организовали соревнования. Перетягивание каната и прыжки в мешках заинтересовали даже взрослых.

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Самые ловкие попробовали свои силы в традиционном состязании: необходимо было залезть на столб и снять приз.

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Для участников гуляний подготовили горячий чай и угощения. А глава Павловского Посада Денис Семенов вместе со своей командой на протяжении всего праздника готовил блины и угощал ими горожан.

На праздник, кроме жителей города, приехали и гости из соседних округов. Татьяна Ежова живет в Орехово-Зуеве, но в Павловском Посаде бывает на многих мероприятиях.

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