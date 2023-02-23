Подмосковье 23 февраля 2023, 23:46 Жители Павловского Посада почтили память павших героев в День Защитника Отечества

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В Парке Победы у памятника героям Великой Отечественной войны в Павловском Посаде прошел митинг в память о героях. Также Епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай помолился и возложил к мемориалу цветы.

На мероприятии глава округа Денис Семенов обратился к присутствующим и призвал помнить тех героев, которые защищают нашу Родину. По его слова, более 300 местных жителей сейчас находятся в зоне СВО.

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Также Семенов предложил установить рядом с храмом мемориальную доску с именами всех, кто не вернулся домой.

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В митинге поучаствовали молодогвардейцы и юнармейцы. Они вместе с остальными возложили цветы в память о героях.

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