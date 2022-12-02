Подмосковье 02 декабря 2022, 14:45 Жители пансионата «Ногинский» получили подарки от ГУСТ ко Дню инвалидов

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Команда Главного управления содержания территорий Подмосковья уже много лет помогает пансионату «Ногинский» и его жителям. На этот раз в подарок ко Дню инвалидов они получили кулер для воды.

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Уже 15 лет ГУСТ следит за чистотой территории пансионата и помогает в быту. Один раз в год на адрес учреждения сотрудники перечисляют всю свою зарплату.

«В мае устраивали в пансионате субботник, дарили саженцы и подарки, общались с ветеранами. В течение года помогали опилить деревья и очистить дорожки от снега и наледи. На этот раз мы сделали нужные подарки на День инвалида, который отмечается 3 декабря», — рассказала руководитель ГУСТ Светлана Аипова.

Пансионату передали кулер для питьевой воды, который пригодится жителям.

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