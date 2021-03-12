Более 2 млн жителей Подмосковья онлайн проверили статус заявлений в МФЦ за год

Не менее двух миллионов жителей Подмосковья онлайн проверили статус своих заявлений на оказание госуслуг в 2020 году. Об этом рассказал глава Мингосуправления региона Максим Рымар.

Каждый день в МФЦ Московской области рассматривают порядка 72 тысяч заявлений на получение государственных услуг.

А чтобы жителям было удобнее узнавать о ходе подготовки их документов, на портале госуслуг работает бесплатный сервис Максим Рымар.

Он поможет узнать статус заявления, поданного в МФЦ или орган власти, в режиме реального времени.

А значит, дополнительные звонки и, например, посещения МФЦ уже не понадобятся. Актуальность онлайн-сервиса сохраняется. С начала этого года им воспользовались 230 тысяч раз.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо перейти на портал госуслуг и в «Сервисах» найти опцию «Узнать статус заявления».