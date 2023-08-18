Подмосковье 18 августа 2023, 14:16 Жители Одинцовского округа смогут проголосовать онлайн на выборах губернатора Московской области Телеканал «360»

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Жители Одинцова смогут проголосовать на выборах губернатора с 8 по 10 сентября двумя способами: на избирательном участке и онлайн. Для участия в дистанционном электронном голосовании необходимо предварительно подать заявку на сайте «Госуслуги».

Подать заявку для участия в дистанционном голосовании можно до 4 сентября включительно. Для этого необходимо подтвердить свой аккаунт на сайте госуслуг с использованием СМС-кода. Электронное голосование начнется 8 сентября в 8:00 и закончится 10 сентября в 20:00.

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Чтобы проголосовать очно, необходимо просто явиться в свой избирательный участок. С собой нужно взять паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Во время Единого дня голосования круглосуточно будет работать штаб по общественному наблюдению за выборами. Его работу координирует Общественная палата Подмосковья. Также будет работать горячая линия для обращений по вопросам избирательного процесса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах.

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