Жители Одинцова вышли на акцию «Стань дорожником на один день»

Более 50 жителей Одинцовского городского округа приняли участие в акции Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья «Стань дорожником на один день». Участники акции убрали мусор с улиц Трехгорная и Чистякова, а также отмыли остановки и знаки.

Желающие под руководством специалистов дорожных служб приняли участие в ямочном ремонте дорог и помогли с нанесением на полотно предупреждающих знаков перед пешеходными переходами.

«Почаще бы проводили такие мероприятия, организация в целом хорошая. Это очень интересно, я в детстве мечтал стать дорожником — и вот наконец-то получилось. Приму участие и в следующий раз, классно будет, если будет больше дорожной техники», — пообещал один из участников акции.

В мероприятии также приняли участие заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Виталий Резанов и первый замглавы Одинцовского округа Михаил Пайсов. Вместе с дорожниками они приняли участие в ликвидации ямы на одном из участков.

Акция «Стань дорожником на один день» в Московской области прошла в первый раз. Главная цель мероприятия — рассказать и показать жителям, как работают дорожные службы.