Подмосковье 14 июля 2023, 10:37 Жители Одинцова смогут пройти диспансеризацию в центре «Здоровье Подмосковью» за один день пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Жители Одинцова смогут пройти бесплатное обследование и сдать анализы в центре диспансеризации «Здоровье Подмосковью». Для этого нужно выделить всего один день — результаты будут готовы уже через два часа.

Перед началом обследования пациенты центра проходят регистрацию и получают маршрутный лист. Для этого нужно иметь паспорт и медицинский полис.

Диспансеризация проводится в два этапа. Первый — полное обследование на заболевания. Второй — углубленное обследование тех, у кого обнаружены отклонения в анализах или при осмотре.

«У каждой возрастной группы и в зависимости от пола разные медицинские мероприятия. Также имеет значение, был или нет у пациента ковид», — рассказала исполняющая обязанности заведующего отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы Галина Волкова.

Прием ведут врачи общей практики, а также специалисты узких направлений — терапевты, гинекологи, врачи функциональной и ультразвуковой диагностики, рентгенологи.

Центр диспансеризации «Здоровье Подмосковью» — это пилотный проект. Таких всего три в Московской области — в Домодедове, Видном и Одинцове. Записаться на прием можно по телефону 122, через портал «Госуслуги», чат-бот Денис в Telegram или в поликлинике по месту прикрепления.

Центр диспансеризации «Здоровье Подмосковью» работает с 08:00 до 20:00, в том числе и в субботу. Он находится рядом с поликлиникой № 1 на улице Маршала Бирюзова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

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