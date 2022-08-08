Жители Одинцова смогли на один день стать дорожниками

В Подмосковье прошла первая акция «Стань дорожником на один день». Всех, кто особенно сильно недоволен качеством ремонта отечественных дорог, в минувшие выходные ждали в Одинцове. Местные дорожники пригласили жителей региона на один день стать специалистами в области ямочного ремонта. Лопаты, перчатки и униформу выдавали на месте. По традиции сначала прошел инструктаж, потом — начался непосредственно ремонт улиц.

«Всегда было интересно, что это такое, попробовать, потому что никогда не понимал, почему так много ям, почему их так долго заделывают, и как весь этот процесс происходит, но теперь понимаю, интересно. Теперь мимо буду проезжать — приятно будет смотреть то, что одну из ям сам заделал. В целом мероприятие очень классное», — рассказал участник акции Антон Ступак.

Работы в этот день хватало точно на всех участников акции. Нужно было обновить разметку на переходах, отмыть павильоны и счистить рекламные объявления с дорожных знаков. Участники также могли попробовать себя в роли уборщиков придорожной территории — убрать мусор самостоятельно и понять, как при этом работают дорожные службы.

«Мы хотим показать жителям, что такое труд дорожного рабочего. Что такое заделать яму, что такое помыть остановку, опилить ветки, нанести разметку, чтобы люди тоже понимали, как это - быть дорожником, то есть насколько это тяжело. В такую погоду, в любую, в снег, в дождь, в жару мы постоянно работаем, дорожники постоянно у нас на линии», — рассказал заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виталий Резанов.

Желающих оказалось достаточно много — в мероприятии приняли участие порядка 50 человек. В будущем такие же акции собираются провести и в других городах Подмосковья.