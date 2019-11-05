Жители Одинцова против УК. Дырявая крыша и затопленный подвал могут довести до прокуратуры

Затопленный подвал, дырявая крыша и ржавая вода из-под крана. С такими проблемами столкнулись жители дома в Одинцове. Они уже не первый год добиваются, чтобы управляющая компания провела ремонт дома. Однако, по словам жителей, коммунальщики не спешат что-либо делать.

Жилой дом в Одинцове, который построили всего девять лет назад, больше похож на заброшенное здание. Люди жалуются, что жить в нем уже невозможно, на каждом шагу возникают проблемы. Жильцы уверяют, что регулярно обращаются в управляющую компанию, но их не слышат. Первый ответ пришел якобы накануне приезда съемочной группы «360».

«У нас в подвале по колено вода, к телевидению они подготовились, вчера экстренно собирали воду. На самом деле, у нас там не только вода, у нас там отходы жизнедеятельности», — рассказала Екатерина Петкеева, местная жительница.

Источник фото: телеканал «360»

По словам жильцов, почему из крана течет ржавая вода, им тоже никто не объяснил. Управляющая компания уже пять лет не хочет брать ни за что ответственность, жалуются владельцы квартир.

«Ответ главного инженера был: „Ну, а что вы переживаете? Нас оштрафуют, а мы это раскидаем на вас“. Вот весь ответ нашей управляющей компании», — пожаловалась жительница дома Мария Клюкарева.

Источник фото: телеканал «360»

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Вода — не только в подвале. Сквозь дырявую крышу тоже течет, говорят жильцы. На техническом этаже, на потолке и стенах — подтеки, а кое-где даже трещины. После дождя и снега вода просачивается в квартиры, рассказывают люди. Все потому, что в некоторых местах отсутствует гидроизоляция. Несколько лет назад ее сорвал ураган.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

После очередного обращения управляющая компания назначила собрание жильцов. Правда, на будний день, в обеденное время. По словам немногих собравшихся, снова были лишь обещания как-нибудь потом все исправить.

Источник фото: телеканал «360»

Оставлять все, как есть, люди не намерены. Они возмущены: новый дом уже пора капитально ремонтировать. Теперь жильцы собираются обратиться в жилой фонд и в прокуратуру.