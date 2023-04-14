Подмосковье 14 апреля 2023, 16:00 Жители Одинцова приготовили 200 пасхальных куличей для бойцов СВО

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Жители Одинцова приготовили 200 пасхальных куличей в столовой школы № 3. Угощения отправят военнослужащим в зону СВО.

Участие в акции приняли члены клуба проекта «Активное долголетие», семьи военнослужащих и глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

«Мы сейчас упаковываем куличи, <…> они такие красивые. Наши ребята обрадуются. Они на фронте защищают нас, и мы хотим вложить частичку своей души», — рассказала участница «Активного долголетия» Надежда Гричко.

Священник Одинцовского благочиния прочитал молитву и окропил готовые куличи святой водой. Приготовленные с любовью угощения будут напоминать военнослужащим, что дома ждут их возвращения.

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