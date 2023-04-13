Подмосковье 13 апреля 2023, 09:14 Жители Одинцова предложили на всероссийском конкурсе свое видение благоустройства городского округа

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Жители Одинцова предложили свои идеи обновления центральной площади и городского парка. Их проект благоустройства представят на всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений.

Номинация, в которой участвует город, появилась только в прошлом году. Побороться за гранд в этой категории могут населенные пункты, в которых проживают от 100 до 200 тысяч жителей. Из более чем 300 заявок, в финале окажутся только 160 проектов.

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Заявку на конкурс можно подать до 1 июня. Рассмотрят проекты за два месяца, иуже в августе этого года выберут лучших. Главный приз — гранд в размере 106 миллионов рублей на реализацию идеи.

«Сам всероссийский конкурс — он не про архитектуру. Он про то, чтобы каждый абсолютно житель смог внести свой вклад либо в событийное наполнение, либо в развитие бизнеса, открытие новых мест», — рассказала соорганизатор проекта Мария Сынкова.

Подобные проекты помогают развиваться всему Подмосковью. В регионе регулярно проходят голосования за проекты благоустройства городской инфраструктуры — парков, площадей, улиц и скверов.

«Мы очень благодарны жителям — от них зависит, как мы войдем в федеральную программу благоустройства. До сих пор активность была хорошая. Это позволяет городам менять облик, и эти изменения позитивно воспринимаются жителями», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По программе благоустройства в 2021 году в Подмосковье привели в порядок 13 объектов площадью 1,1 гектара. Так, в прошлом году благоустроили Ольгинский лесопарк в Балашихе, «Авангард» в Электростали и Лобненский лесопарк.

В Одинцовском округе по результатам голосования в этом году планируют благоустроить территорию площадью 1,9 гектара на Интернациональной улице. По проекту там появятся тренажеры, пешеходные и велосипедные дорожки, скамейки и лавочки, освещение и видеонаблюдение. Работы завершат в сентябре 2023 года.

Жители Подмосковья могут принять участие в голосовании и поддержать идеи благоустройства округов на федеральном портале. С каждым из проектов можно ознакомиться на «Доброделе» и с помощью интерактивной карты на сайте Министерства благоустройства Московской области.

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