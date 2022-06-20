Жители Одинцова помогли расчистить от мусора берег реки Вяземки

Жители Голицына и Больших Вязем подключились к расчистке берега реки Вяземки. Это стало частью экологической акции «Вода России». Среди волонтеров на субботнике были дети и взрослые.

Сама акция — одна из крупнейших экологических инициатив в России. За восемь лет она объединила семь миллионов человек из 85 регионов.

Следующий субботник в Одинцове состоится уже 25 июня — он пройдет в Лесном Городке. Все желающие смогут поддержать его, чтобы навести порядок у реки Ликова.

Как рассказал директор Голицынского культурно-досугового центра Александр Севаев, «Вода России» — всероссийская акция, которая в июне проходит по всей Московской области.

В Голицыне и Больших Вяземах субботник поддержали около 100 человек. Следующий этап экологической акции — в Лесном Городке 25 июня, где все начнется в 10:00. Инвентарь выдадут на месте.