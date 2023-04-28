Подмосковье 28 апреля 2023, 09:24 Жители Одинцова озвучили пожелания по благоустройству во время опроса

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Жители Одинцова приняли участие в опросе и рассказали о своих пожеланиях по благоустройству. Чаще всего звучали предложения по повышению качества содержания территорий, обустройству народных троп и ремонту дорог.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на этой неделе запустил опрос в преддверии традиционного обращения к жителям. Руководитель региона, хочет узнать — какие изменения в городах заметили жители и чего им не хватает.

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Эти вопросы на улицах задали жителям Одинцова. Респонденты чаще всего хвалили благоустройство лесопарковых зон, отметили удобные дорожки для прогулок с коляской, а также новые спортивные и игровые площадки. Так, для юных жителей в округе строят большие игровые комплексы с горками, качелями, веревочными лестницами и безопасным покрытием. А для тех, кто постарше, есть современные воркаут-зоны.

Из озвученных жителями пожеланий — ремонт дорог, улучшение содержания территорий и обустройство новых народных троп.

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