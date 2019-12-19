Гранты для врачей и детские площадки. Жители Подмосковья обсудили важные вопросы с губернатором

В приемной президента в Московской области прошел прием граждан. Жители из разных уголков региона рассказали о самых насущных вопросах.

Так, жители Орехова-Зуева попросили установить памятник в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. В деревне Федотово раньше стоял обелиск, но он устарел. Местная жительница Ольга Михайловна обратилась в приемную президента с просьбой посодействовать в этом. Но сама уже многое сделала: получила премию «Наше Подмосковье» и направила деньги на материалы. Помогли в этом вопросы другие местные жители и депутаты. Ситуацию взяли под контроль.

Источник фото: Воробьев LIVE

«Мы обязательно вам поможем, найдем решение, — обратился к Ольге Михайловне губернатор Андрей Воробьев. — Нам президент всегда говорит, что мы должны быть к людям ближе».

Следующий вопрос задали спортсмены из Можайска. Дело в том, что в микрорайоне Химик нет хоккейной коробки, а желающих покататься на коньках много. Вместе с главой муниципалитета и министром спорта региона Андрей Воробьев обсудил варианты. В итоге решили: нужно установить универсальную площадку. Откроют в Можайске и горнолыжный склон.

Источник фото: Воробьев LIVE

Маленькая жительница из Подмосковья — Лера из Дедовска — также обратилась в приемную. Вместе с мамой она попросила площадку во дворе. В итоге пообещали: детский комплекс установят ближе к лету. Кроме того, Лере подарили билет на елку, а сама девочка рассказала стих, который специально выучила перед встречей.

Еще одна просьба прозвучала от молодого врача из Одинцова. Вячеслав работает педиатром и занимается научной деятельностью.

Источник фото: Воробьев LIVE

«Хотелось бы на базе Московской области создать общественный совет молодых специалистов, разработать систему грантовой поддержки для практикующих врачей», — рассказал он.

Помочь с вопросом пообещало Министерство здравоохранения Подмосковья. Идею направят в областную Думу.