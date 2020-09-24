Жители обрушившегося дома в Орехово-Зуеве вернутся в квартиры в октябре

Жители пятиэтажки в Орехово-Зуеве, где в апреле произошел взрыв газа, готовятся вернуться в свои квартиры. Ключи им будут вручат в октябре. Всего специалисты восстановили два подъезда — это 40 квартир. Жители дома в эфире телеканала «360» рассказали губернатору Андрею Воробьеву, что квартиру сделали по их индивидуальному плану и она изменилась к лучшему.

Источник фото: Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области

Взрыв бытового газа произошел во втором подъезде. Обрушились квартиры с третьего по пятый этаж. Экспертиза показала, что дом можно восстановить. Несмотря на пандемию, строительные работы удалось завершить за полгода. Средства на восстановление выделили из Фонда капитального ремонта.

«Андрей Юрьевич, работы буквально завершаем сегодня-завтра и ждем вас 1 октября. Готовы будем уже вручать ключи жителям от их практически новых квартир», — обратился к губернатору глава Орехово-Зуевского городского округа Геннадий Панин.

Подрядчики ремонтировали квартиры по индивидуальным проектам. Учитывались все пожелания жителей: цветовые решения, планировки. Везде установили плиты, сантехнику, газовое оборудование и системы отопления.

«Нам уже удалось посмотреть нашу квартиру, нам очень понравился ремонт. Вообще наша квартира восстанавливалась по индивидуальному плану. У нас теперь стали раздельные комнаты, изолированные, также поклеили наши обои, установили наши двери. Если честно, с нетерпением уже ждем заселения», — поделилась жительница дома Анастасия Азарова.

Источник фото: телеканал «360»

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский отметил, что жители были обеспокоены скоростью восстановления дома.

«Наверное, им сложно было представить, что за полгода, получается, можно восстановить. Но мы старались и сделали все как обещали — дом сегодня радует глаз. И, конечно, прежде чем приводить его в порядок, мы провели обследование. Это делают профессионалы, все заключения критически важны, принципиально важны. Поэтому я очень рад, что мы не подвели жителей», — добавил министр.