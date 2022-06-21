Жители Ногинска жалуются на соседа, который разводит свиней в антисанитарных условиях

Мужчина разводит животных на открытом воздухе, не следит за санитарными нормами и сжигает отходы. Местные жители жалуются на неприятный запах, но сосед отказывается следить за хозяйством.

Фермер построил бизнес на свиньях. По словам соседей, сейчас в его хозяйстве более 100 голов. На территории, где пасется скот, отходы и трупы животных. Разговоры не дали результатов, а к одной из соседок, ветерану Великой Отечественной, он вовсе применил силу. На участке проведут земельный контроль. Местные утверждают, что мужчина захватил муниципальные территории. Глава городского округа Игорь Сухин утверждает, что решить проблему удастся только через суд.

Еще одна проблема, которая волнует местных, — газификация, состояние дороги и линий электропередач в деревне Борилово. Замглавы администрации округа Георгий Лапидус объяснил, что для проведения газа в деревне не хватает населения. Электросети же заменят в 2023 году. Дорожную проблему также пообещали решить оперативно.

Источник фото: телеканал «360»

Жители деревни Клюшниково попросили у главы округа обустроить место для купания на береговой зоне, очистить воду и углубить пруд. Сухин поручил заняться очисткой водоема и согласовать в деревне строительство мемориала героям Великой Отечественной войны.

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