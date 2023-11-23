Подмосковье 23 ноября 2023, 15:59 Жители Ногинска высоко оценили отреставрированный фонтанный комплекс Ксения Борцова

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Фонтанная площадь в Ногинске, реконструированная в 2022 году, стала местом притяжения для местных жителей и гостей города. Там установили красочную подсветку, а также качели и навесы для удобства отдыхающих.

Вода с верхнего яруса фонтана по стене стекает вниз в отдельную чашу, а по обе стороны нижней чаши расположены сухие фонтаны, павильоны для мастер-классов и лестничные спуски. На верхнем ярусе — бетонные ромбы с местами для сидения.

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Когда темнеет, включается яркая подсветка, красиво переливающаяся бликами на воде. Теплыми летними вечерами здесь можно насладиться светомузыкальными шоу. Также это место считается одним из лучших для свиданий и прогулок всей семьей.

Отметим, что площадь выложена тротуарной плиткой, а для безопасности установлены камеры видеонаблюдения. Рядом со зданием колледжа «Энергия» обустроили мини-сцену и два амфитеатра.

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