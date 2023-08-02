Подмосковье 02 августа 2023, 16:57 Жители Ногинска возложили цветы к памятной доске десантнику Денису Пудовкину в День ВДВ Телеканал «360»

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Митинг, посвященный 93-годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск, прошел в Ногинске. Жители Богородского округа возложили цветы к памятной доске десантнику Денису Пудовкину, погибшему при освобождении школы № 1 в Беслане.

Память героя почтили около дома № 58 на Советской улице, где Денис Пудовкин жил с 1988 по 2004 год. После службы в Воздушно-десантных войсках он перешел в спецподразделение «Вымпел». Денис героически погиб во время освобождения заложников средней школы №1 в Беслане и был посмертно награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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Участие в митинге приняли воины-десантники, за плечами которых десятки прыжков с парашютом и участие в боевых операциях. Они минутой молчания почтили героев, не вернувшихся из горячих точек.

«Те люди, которые прошли такую школу, они знают, что такое братство. Они всегда поддерживают мужество и гордость нашей страны», — сказал ветеран боевых действий Анатолий Маркин.

После митинга десантники отправились в центр образования № 21, чтобы возложить цветы к мемориалу воинам-интернационалистам.

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Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы фонда «Защитники Отечества», который помогает участникам спецоперации и их семьям.

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