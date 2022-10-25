Жители Ногинска собрали гуманитарную помощь мобилизованным и добровольцам | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 13:57 Жители Ногинска собрали гуманитарную помощь мобилизованным и добровольцам

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Пункт приема гуманитарной помощи «Посылка солдату» организовали в Центральном парке Ногинска. Жители принесли для военнослужащих теплую одежду, шапки, грелки и продукты с долгим сроком хранения.

«Мы решили своим маленьким вниманием помочь солдатам, которые сейчас находятся на территории Украины. У меня племянник уехал защищать нашу родину. Дай Бог, чтобы все было хорошо», — поделилась жительница Ногинска Надежда Закрытая.

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На минувшей неделе волонтеры собрали целую фуру с гуманитарной помощью от жителей. В этот раз добровольцев тоже оказалось немало, рассказала Валерия Симакова.

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«Было много коробок, пакетов достаточно много. Приносили гуманитарную помощь как старшее поколение, так и младшее. Сегодня мы рассчитываем на такой же результат. Рассчитываем на то, что будут добрые люди, которые согласятся и будут рады помочь», — поделилась участница волонтерского движения.

Для гостей парка подготовили патриотическую программу «#СвоихНеБросаем», а для детей пригласили аниматоров. Местные артисты читали стихи и пели, рассказала режиссер объединенной дирекции парков округа Анастасия Пахомова.

«У нас в округе большое количеств точек сбора гуманитарной помощи, куда люди приносят и уходят. Нам бы хотелось, чтобы жители округа и гости парка оставались здесь вместе с нами, потому что со сцены звучит очень много хороших песен», — отметила она.

Такие мероприятия в парке будут проводить каждое воскресенье, с 11:00 до 15:00. Волонтеры будут принимать продукты и одежду у веранды камерного зала.

Ранее Андрей Воробьев сообщил об открытии Центров поддержки семей мобилизованных по всему Подмосковью. Он подчеркнул, что оказание помощи этой категории жителей и их семьям имеет приоритетное значение.