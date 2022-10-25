Переселенцы из Донбасса получили российские паспорта в Истре | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 14:16 Переселенцы из Донбасса получили российские паспорта в Истре

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Первые российские паспорта вручили переселенцам из Донбасса в Истре. Их поздравила глава округа Татьяна Витушева.

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Получившие главный документ гражданина радуются мирной жизни без обстрелов. Они помнят, почему были вынуждены покинуть родные дома. Теперь они смогут получать положенные выплаты и чувствовать себя защищенными.

Глава округа Татьяна Витушева отметила, что эти люди давно ждали вручения российских паспортов.

«Здесь те, кто на самом деле долгие годы ждал этого дня. Ждал воссоединения и объединения с Россией. Искренне, мне так очень хочется верить, знали, что их здесь ждут, их здесь любят и всегда им здесь рады и мы все одна большая семья», — сказала она.

Теперь переселенцы получили поддержку и новый дом, смогут устроиться на работу и в безопасности растить детей.

Ранее Андрей Воробьев сообщил об открытии Центров поддержки семей мобилизованных по всему Подмосковью. Он подчеркнул, что оказание помощи этой категории жителей и их семьям имеет приоритетное значение.